LIVE

ΠΑΙΖΕΙ ΤΩΡΑ

Το Σόι σου (Ε)

Το Σόι σου (Ε)

22:15
ALPHA NEWS

«Φορολογία στα κοσμήματα»- Σφοδρές αντιδράσεις για τις δηλώσεις του Γ. Παππά

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
04/09/2026 20:21

Πόλεμος έχει ξεσπάσει ανάμεσα στην κυβέρνηση και την ΕΛΑΣ, μετά τις δηλώσεις του  αναπληρωτή τομεάρχη του κόμματος για φορολόγηση του περιεχομένου των θυρίδων.

Για “αποκορύφωμα μαργαριταριών”  από τα στελέχη του κυρίου Τσίπρα, έκανε λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ενώ στην κόντρα ενεπλάκησαν και στελέχη του ΠΑΣΟΚ.

Ακολουθήστε το Alpha News στο TikTok για καθημερινή ενημέρωση

Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε επίσης