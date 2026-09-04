«Φορολογία στα κοσμήματα»- Σφοδρές αντιδράσεις για τις δηλώσεις του Γ. Παππά

Πόλεμος έχει ξεσπάσει ανάμεσα στην κυβέρνηση και την ΕΛΑΣ, μετά τις δηλώσεις του αναπληρωτή τομεάρχη του κόμματος για φορολόγηση του περιεχομένου των θυρίδων.

Για “αποκορύφωμα μαργαριταριών” από τα στελέχη του κυρίου Τσίπρα, έκανε λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ενώ στην κόντρα ενεπλάκησαν και στελέχη του ΠΑΣΟΚ.