ΠΑΣΟΚ: Επιμονή σε …120 δόσεις

«ΠΑΣΟΚ και επιμονή πάνε μαζί» λένε στελέχη του κόμματος, υποστηρίζοντας πως το κόμμα τους βγαίνει κερδισμένο από την πολιτική μάχη των «120 δόσεων για το ιδιωτικό χρέος». «Επικεντρώθηκε» στη λύση του και είδε την κυβέρνηση «να αντιγράφει», λένε με εμφανή ικανοποίηση τα πράσινα στελέχη. Το ΠΑΣΟΚ πλέον ετοιμάζεται για το επόμενο βήμα φέρνοντας στη Βουλή τη δική του ολοκληρωμένη πρόταση νόμου: «120 δόσεις με μείωση του επιτοκίου στο 3%, 120 και γι’ αυτούς που είναι σε ρύθμιση των 48 ή 24 δόσεων, με κίνητρα για τους συνεπείς» όπως εξηγεί ο Νίκος Ανδρουλάκης. Η πρόταση θα παρουσιαστεί το μεσημέρι της Τετάρτης στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ από τη Μιλένα Αποστολάκη, που “έτρεξε” με επιμονή τους τελευταίους μήνες τη «δεύτερη ευκαιρία σε όσους χρωστούν». Αφού συζητηθούν βελτιώσεις και προσθήκες, η πρόταση για τις «120 του ΠΑΣΟΚ» θα κατατεθεί στη Βουλή την επόμενη εβδομάδα, πιθανότατα την Τρίτη σύμφωνα με πληροφορίες του alphatv.gr.