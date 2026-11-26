Εντείνεται η αντιπαράθεση κυβέρνησης – ΕΛΑΣ με αφορμή τα δημοσιεύματα που αφορούν τον Μίλτο Χατζηγιαννάκη και τις διεκδικήσεις συμβάσεων του δημοσίου.

Την ίδια ώρα μετά τις αποκαλύψεις για τον υφυπουργό εσωτερικών η κυβέρνηση αποφάσισε να αλλάξει τις αρμοδιότητες του και να εξαιρεθούν από τα καθήκοντα του θέματα που σχετίζονται με την τοπική αυτοδιοίκηση.