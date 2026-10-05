«Πάγωσε» η αναίρεση για την αθώωση του Γιάννου Παπαντωνίου

Πλήθος ερωτημάτων δημιουργεί η αποκάλυψη της εφημερίδας «Δημοκρατία» ότι βρίσκεται στον «αέρα» η αίτηση αναίρεσης που είχε ασκηθεί από την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου κατά της αθώωσης του πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ Γιάννου Παπαντωνίου για την υπόθεση των φρεγατών. Σύμφωνα με το δημοσίευμα θα πρέπει να συζητηθεί απο την αρχή η αίτηση αναίρεσης για την υπόθεση του πρώην Υπουργού.Κι αυτό γιατί συνταξιοδοτήθηκε η Αρεοπαγίτης που την είχε χρεωθεί ως εισηγήτρια, χωρίς να τη δημοσιεύσει, ως όφειλε.

Έτσι, αν και η υπόθεση είχε συζητηθεί στο αρμόδιο Ποινικό Τμήμα του Αρείου Πάγου ήδη από τον Οκτώβριο του 2025, δεν υπήρξε δημοσίευση της απόφασης και ο νόμος ορίζει ότι η υπόθεση θα πρέπει να συζητηθεί εκ νέου από την αρχή.

Την αίτηση αναίρεσης άσκησε ο επίτιμος Αντεισαγγελέας ΑΠ Αχιλλέας Ζήσης,τον Μάιο του 2025, θεωρώντας εσφαλμένη την ερμηνεία των δικαστών του Εφετείου, που αθώωσαν τον πρώην υπουργό, γιά τη σύμβαση του 2003, για τον εκσυγχρονισμό των 6 φρεγατών του Πολεμικού Ναυτικού από την εταιρεία Thales Nederland, καθώς επίσης και ανεπαρκή την αιτιολογία του σκεπτικού τους, είχε εισαχθεί προς συζήτηση στο Ποινικό Τμήμα του Αρείου Πάγου.

Η αίτηση αναίρεσης του ανώτατου εισαγγελέα κ. Ζήση συζητήθηκε στο Ποινικό Τμήμα του Αρείου Πάγου στις 15 Οκτωβρίου 2025.

Η υπόθεση αποκτά επιπλέον διάσταση λόγω της δέσμευσης τραπεζικών λογαριασμών ΙΝΤΙΜΕ

Εκείνη την ημέρα το ανώτατο δικαστήριο εξέτασε τους νομικούς λόγους που προέβαλε ο Αντεισαγγελέας ΑΠ Αχιλλέας Ζήσης, προκειμένου να κριθεί αν η αθωωτική απόφαση του Εφετείου θα ακυρωνόταν ή όχι. Από τη συζήτηση αυτή και μετά, η υπόθεση «πάγωσε» στα χέρια της εισηγήτριας δικαστού μέχρι τη συνταξιοδότησή της. Σύμφωνα με τη “Δημοκρατία” η συγκεκριμένη δικαστική λειτουργός δεν άφησε στα συρτάρια της μόνο το «καυτό» όνομα του Γιάννου Παπαντωνίου. Άφησε περίπου άλλες 200 υποθέσεις αδημοσίευτες!

Η υπόθεση του Γιάννου Παπαντωνίου αφορά τη σύμβαση του 2003 για τον εκσυγχρονισμό 6 φρεγατών του Πολεμικού Ναυτικού από την εταιρεία Thales Nederland. Ο πρώην υπουργός Εθνικής Άμυνας κατηγορήθηκε για δωροδοκία και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ξέπλυμα μαύρου χρήματος) ύψους περίπου 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Μάλιστα, ο εισαγγελέας της έδρας είχε προτείνει την καταδίκη του, κάνοντας λόγο για βέβαιη ζημιά του Δημοσίου ύψους 381 εκατομμυρίων ευρώ. Παρά την πρόταση αυτή, το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων τον έκρινε ομόφωνα αθώο λόγω αμφιβολιών τον Σεπτέμβριο του 2024, γεγονός που προκάλεσε την άμεση αντίδραση του Αρείου Πάγου με την αίτηση αναίρεσης.

Στη συγκεκριμένη δίκη για την υπόθεση των φρεγατών, συγκατηγορούμενοι του Γιάννου Παπαντωνίου ήταν η σύζυγος του πρώην υπουργού, που κατηγορήθηκε μαζί του για το αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ξέπλυμα μαύρου χρήματος), καθώς τραπεζικοί λογαριασμοί και ροές χρημάτων συνδέθηκαν με τα εν λόγω ποσά και επιχειρηματίας, φίλος του πρώην Υπουργού, που κατηγορήθηκε ως το πρόσωπο που διευκόλυνε τη διακίνηση και την απόκρυψη των χρημάτων, λειτουργώντας ως ενδιάμεσος για τη μεταφορά των ποσών σε τραπεζικούς λογαριασμούς του εξωτερικού.

Όπως και ο Γιάννος Παπαντωνίου, έτσι και οι δύο συγκατηγορούμενοί του είχαν αθωωθεί ομόφωνα από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων τον Σεπτέμβριο του 2024. Η αίτηση αναίρεσης που άσκησε ο αντεισαγγελέας Αχιλλέας Ζήσης έστρέφετο και εναντίον της δικής τους αθώωσης, πράγμα που σημαίνει ότι, με την επαναχρέωση της υπόθεσης, θα ξαναβρεθούν στο δικαστήριο.

Σημειωτέον ότι, το πρώην κορυφαίο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ είχε προφυλακιστεί για 17 μήνες, ενώ προφυλακισμένη είχε μείνει και η σύζυγος του.

Στην υπόθεση αυτή υπάρχει μία ακόμη διάσταση, που αφορά ότι, έχουν δεσμευτεί και οι τραπεζικοί λογαριασμοί του ζεύγους Παπαντωνίου.Αυτή η λεπτομέρεια δίνει μια ακόμα πιο εξωφρενική διάσταση στην όλη ιστορία. Η δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών και της περιουσίας του Γιάννου Παπαντωνίου, της συζύγου του και του συγκατηγορουμένου τους είχε επιβληθεί με δικαστικά βουλεύματα ήδη από τη φάση της ανάκρισης.

Μετά την τελευταία απίστευτη εξέλιξη, αυτό σημαίνει πρακτικά δύο πράγματα:

Η παράταση του «παγώματος» των λογαριασμών του θα συνεχιστεί επ’ αόριστον, καθώς οι λογαριασμοί τους παραμένουν δεσμευμένοι, μέχρι να εκδοθεί αμετάκλητη δικαστική απόφαση.

Αν η απόφαση του Αρείου Πάγου είχε εκδοθεί κανονικά και απέρριπτε την αναίρεση του εισαγγελέα, οι κατηγορούμενοι θα «καθάριζαν» οριστικά και οι λογαριασμοί τους θα αποδεσμεύονταν. Τώρα, επειδή η υπόθεση θα συζητηθεί ξανά από την αρχή από άλλους δικαστές, η περιουσία τους παραμένει «κλειδωμένη» για άγνωστο χρονικό διάστημα.

Από την άλλη πλευρά, οι κατηγορούμενοι στερούνται την περιουσία τους χωρίς τελεσίδικη κρίση , αλλά και το Δημόσιο αδυνατεί να εισπράξει τα δεσμευμένα, μέχρι να κλείσει την υπόθεση. Δηλαδή, η ίδια η δυσλειτουργία του κράτους κρατά ομήρους τόσο τους ελεγχόμενους όσο και το δημόσιο συμφέρον!