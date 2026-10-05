Βίντεο: “Εθνική …ένα γήπεδο η Ελλάδα όλη” από τον Νίκο Ανδρουλάκη

Τούμπα όλα από την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου στο nations league που απολαμβάνετε από τον Alphatv

Τούμπα όλα και κόντρα στη Γερμανία, “ένα γήπεδο η Ελλάδα όλη” το σύνθημα του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκου Ανδρουλάκη.

Αν και “μπασκετικός” ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ βρέθηκε στο γήπεδο, έχοντας στο πλευρό του τον πρωταθλητή Ευρώπης το 2004 Θοδωρή Ζαγοράκη! Το βίντεο που ανέβασε στα κοινωνικά δίκτυα αποτυπώνει την αισιοδοξία του για την πορεία της εθνικής μας ομάδας που δικαιούται πλέον να ονειρεύεται. Όπου κι αν φτάσει ο Alphatv θα είναι εκεί!