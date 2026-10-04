Αντίστροφη μέτρηση για την επίσημη ένταξη και του Ε. Αποστολάκη στο ΠΑΣΟΚ
Με την ένταξη του να έχει “κλειδώσει” εδώ και μήνες, αύριο το μεσημέρι στις 12:00 ο ανεξάρτητος βουλευτής και ναύαρχος εν αποστρατία, Ευάγγελος Αποστολάκης, θα συναντηθεί με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, στο γραφείο του αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης στην Βουλή.
Ο Ε. Αποστολάκης είχε δώσει το παρόν στην ομιλία Ανδρουλάκη στην ΔΕΘ και μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινώσει σε ποια περιφέρεια της Αττικής ή της Κρήτης θα κατέβει ως υποψήφιος, παραπέμποντας στην αυριανή συνάντηση.
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