Αντίστροφη μέτρηση για την επίσημη ένταξη και του Ε. Αποστολάκη στο ΠΑΣΟΚ

Με την ένταξη του να έχει “κλειδώσει” εδώ και μήνες, αύριο το μεσημέρι στις 12:00 ο ανεξάρτητος βουλευτής και ναύαρχος εν αποστρατία, Ευάγγελος Αποστολάκης, θα συναντηθεί με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, στο γραφείο του αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης στην Βουλή.

Ο Ε. Αποστολάκης είχε δώσει το παρόν στην ομιλία Ανδρουλάκη στην ΔΕΘ και μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινώσει σε ποια περιφέρεια της Αττικής ή της Κρήτης θα κατέβει ως υποψήφιος, παραπέμποντας στην αυριανή συνάντηση.