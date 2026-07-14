Π. Πολάκης: «Εγώ μπορώ, η Δούρου όχι»

Ανεβάζουν τους ρυθμούς τους ΠΑΣΟΚ και Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, με τον Νίκο Ανδρουλάκη και τον Αλέξη Τσίπρα να παρουσιάζουν, με εκατέρωθεν βολές, το σχέδιο τους για την επόμενη ημέρα.

Την ίδια ώρα στον ΣΥΡΙΖΑ ετοιμάζονται για την εκλογή του προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας με τη μάχη να δίνεται ανάμεσα στον Παύλο Πολάκη και τη Ρένα Δούρου.

Σήμερα ανεξαρτητοποιήθηκε και ο βουλευτής Αχαΐας, Ανδρέας Παναγιωτόπουλος.