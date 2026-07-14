Ν. Δένδιας: “Το Εθνικό Μουσείο για το 1821, παρακαταθήκη μνήμης”

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας αναφέρθηκε στη σημασία της δημιουργίας του Εθνικού Μουσείου για το 1821, επισημαίνοντας ότι αποτελεί μέρος της προσπάθειας για τη διατήρηση της ιστορικής μνήμης και τη μεταφορά στις νεότερες γενιές του νοήματος των αγώνων των προγόνων μας.

Όπως τόνισε, η δωρεά του Ιδρύματος «Αντώνιος Ε. Κομνηνός» συμβάλλει ουσιαστικά στην υλοποίηση ενός έργου με εκπαιδευτικό και εθνικό χαρακτήρα, ενώ παράλληλα συνδέεται με την ευρύτερη προσπάθεια αναβάθμισης των χώρων ιστορικής μνήμης, όπως το Πολεμικό Μουσείο στη Βασιλίσσης Σοφίας.

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