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Οι 1000 μέρες του ΣΥΡΙΖΑ σε 2 φωτογραφίες ~Φωτορεπορτάζ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
15/07/2026 22:20
Οι 1000 μέρες του ΣΥΡΙΖΑ σε 2 φωτογραφίες ~Φωτορεπορτάζ 
ΙΝΤΙΜΕ

Οκτώβριος 2023: Αξιωματική αντιπολίτευση με 47 βουλευτές και χαμόγελα. Ανάμεσα στους βουλευτές και ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας.

 

Ιούλιος 2026: Έξι βουλευτές (και ένας μέσω τηλεδιάσκεψης) εκλέγουν γραμματέα κι ετοιμάζονται να εκλέξουν και Πρόεδρο. Έχουν μεσολαβήσει δύο διασπάσεις -αποχωρήσεις βουλευτών και η ίδρυση κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα.

 

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