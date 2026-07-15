Οι 1000 μέρες του ΣΥΡΙΖΑ σε 2 φωτογραφίες ~Φωτορεπορτάζ
Οκτώβριος 2023: Αξιωματική αντιπολίτευση με 47 βουλευτές και χαμόγελα. Ανάμεσα στους βουλευτές και ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας.
Ιούλιος 2026: Έξι βουλευτές (και ένας μέσω τηλεδιάσκεψης) εκλέγουν γραμματέα κι ετοιμάζονται να εκλέξουν και Πρόεδρο. Έχουν μεσολαβήσει δύο διασπάσεις -αποχωρήσεις βουλευτών και η ίδρυση κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα.
Ακολουθήστε το Alpha News στο TikTok για καθημερινή ενημέρωση
Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις