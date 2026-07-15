«Τσουνάμι» αποχωρήσεων στον ΣΥΡΙΖΑ- 3 αποχωρήσεις σε λίγες ώρες

Ακόμη τρεις βουλευτές ανεξαρτητοποιήθηκαν σήμερα από τον ΣΥΡΙΖΑ με την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, πλέον, να αριθμεί λιγότερους βουλευτές από το ΚΚΕ.

Με την επιστροφή του Παύλου Πολάκη η μάχη για την ηγεσία του κόμματος θα δοθεί τις επόμενες ημέρες με την μονομαχία του Σφακιανού βουλευτή με τη Ρένα Δούρου.