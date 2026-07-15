«Τρεις πρωτιές και μια αδικία»

«Τρεις πρωτιές (αρνητικές) και μια (μεγάλη) αδικία», αναφέρει το ΠΑΣΟΚ για τα φορολογικά στη χώρα μας επικαλούμενο στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το ΠΑΣΟΚ χρησιμοποιεί την Έκθεση Φορολογίας Ε.Ε. 2026 για να καταρρίψει το επιχείρημα της κυβέρνησης ότι «μείωσε 83 φόρους». Οι φορολογικές παρεμβάσεις που έγιναν «ευνόησαν τους έχοντες και τα ρετιρέ» σημειώνει ο τομεάρχης Οικονομικών Πάρις Κουκουλόπουλος. Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται το ΠΑΣΟΚ:

1.Είμαστε πρώτοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση στη φορολόγηση της εργασίας, με έμμεσο φορολογικό συντελεστή 44,8% έναντι 37,1% που είναι ο μέσος όρος. «Τα μισά από τα χρήματα που κοστίζει ένας εργαζόμενος, καταλήγουν σε φόρους και ασφαλιστικές εισφορές» τονίζει το ΠΑΣΟΚ.

2. Η κατανάλωση επιβαρύνεται τόσο από τους έμμεσους φόρους που η χώρα μας «από το 2014 μέχρι σήμερα κατέγραψε τη μεγαλύτερη αύξηση της συμμετοχής του ΦΠΑ στο φορολογικό μείγμα μεταξύ όλων των κρατών – μελών».

3. Πρώτοι σε όλη την Ευρώπη – σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται το ΠΑΣΟΚ- και στα έσοδα από περιβαλλοντικούς φόρους: «η υψηλή φορολόγηση των καυσίμων και της ενέργειας, επιβαρύνει νοικοκυριά και επιχειρήσεις», σημειώνει η Χαριλάου Τρικούπη.

Ο Πάρις Κουκουλόπουλος σημειώνει πως «η πραγματικότητα διαψεύδει την κυβερνητική θριαμβολογία περί μείωσης “83 φόρων”, τα ίδια τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επιβεβαιώνουν, ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να έχει ένα από τα πιο άδικα φορολογικά συστήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση».