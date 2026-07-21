O Πράσινος ΄Ηλι(ακ)ος
Με μια πλήρη παρουσίαση που κράτησε σχεδόν δύο ώρες, το ΠΑΣΟΚ δημοσιοποίησε τις λεπτομέρειες του σχεδίου του για την ενέργεια. Από τα μέτρα που προγραμματίζει ξεχωρίζει η δέσμευση για μείωση της τιμής του ρεύματος κατά 20% από το 2027, και έως 30% σε βάθος τετραετίας. Το πρόγραμμα προβλέπει μείωση του κόστους και στη βιομηχανία ώστε να στηριχθεί η παραγωγή. Παράλληλα το ΠΑΣΟΚ δεσμεύεται να εφαρμόσει ένα «Νέο εξοικονομώ» με απόλυτη προτεραιότητα τα παλιότερα σπίτια και τις ευάλωτες ομάδες. Χωρίς γραφειοκρατία- σύμφωνα με το σχέδιο- και πρόβλεψη ακόμα και για πλήρη κάλυψη των εξόδων στους «μη έχοντες». Στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι η ενεργειακή βελτίωση 500.000 κατοικιών σε βάθος δεκαετίας.
Οι ηλιακοί θερμοσίφωνες και ο… πράσινος ήλιος
Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης επιτέθηκε στην κυβέρνηση κάνοντας λόγο για έλλειψη σχεδίου που εκτινάσσει το κόστος ζωής των πολλών. Και είναι χαρακτηριστικός ο διάλογος του με τον Γιάννη Μανιάτη, όταν ο ευρωβουλευτής υποστήριξε πως μπορούν να τοποθετηθούν ενάμιση εκατομμύριο ηλιακοί θερμοσίφωνες σε σπίτια που δεν έχουν. «Αυτό θα σήμαινε μείωση 30% στο λογαριασμό του μήνα» συνόψισε ο Γιάννης Μανιάτης. Με τον Νίκο Ανδρουλάκη να μην αφήνει την ευκαιρία για επίθεση στην κυβέρνηση να πάει χαμένη:
Ν. ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ: Δεν έχουμε και πολύ ήλιο για να τα κάνουμε αυτά.
Ι. ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεν έχουμε και πολύ ήλιο, έχει δίκιο ο Πρόεδρος.
Ν. ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ: Για να τα κάνει αυτά Γιάννη μου, χρειαζόμαστε Πράσινο Ήλιο!
Ακολουθήστε το Alpha News στο TikTok για καθημερινή ενημέρωση
Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις