O Πράσινος ΄Ηλι(ακ)ος

Με μια πλήρη παρουσίαση που κράτησε σχεδόν δύο ώρες, το ΠΑΣΟΚ δημοσιοποίησε τις λεπτομέρειες του σχεδίου του για την ενέργεια. Από τα μέτρα που προγραμματίζει ξεχωρίζει η δέσμευση για μείωση της τιμής του ρεύματος κατά 20% από το 2027, και έως 30% σε βάθος τετραετίας. Το πρόγραμμα προβλέπει μείωση του κόστους και στη βιομηχανία ώστε να στηριχθεί η παραγωγή. Παράλληλα το ΠΑΣΟΚ δεσμεύεται να εφαρμόσει ένα «Νέο εξοικονομώ» με απόλυτη προτεραιότητα τα παλιότερα σπίτια και τις ευάλωτες ομάδες. Χωρίς γραφειοκρατία- σύμφωνα με το σχέδιο- και πρόβλεψη ακόμα και για πλήρη κάλυψη των εξόδων στους «μη έχοντες». Στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι η ενεργειακή βελτίωση 500.000 κατοικιών σε βάθος δεκαετίας.

Οι ηλιακοί θερμοσίφωνες και ο… πράσινος ήλιος

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης επιτέθηκε στην κυβέρνηση κάνοντας λόγο για έλλειψη σχεδίου που εκτινάσσει το κόστος ζωής των πολλών. Και είναι χαρακτηριστικός ο διάλογος του με τον Γιάννη Μανιάτη, όταν ο ευρωβουλευτής υποστήριξε πως μπορούν να τοποθετηθούν ενάμιση εκατομμύριο ηλιακοί θερμοσίφωνες σε σπίτια που δεν έχουν. «Αυτό θα σήμαινε μείωση 30% στο λογαριασμό του μήνα» συνόψισε ο Γιάννης Μανιάτης. Με τον Νίκο Ανδρουλάκη να μην αφήνει την ευκαιρία για επίθεση στην κυβέρνηση να πάει χαμένη:

Ν. ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ: Δεν έχουμε και πολύ ήλιο για να τα κάνουμε αυτά.

Ι. ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεν έχουμε και πολύ ήλιο, έχει δίκιο ο Πρόεδρος.

Ν. ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ: Για να τα κάνει αυτά Γιάννη μου, χρειαζόμαστε Πράσινο Ήλιο!