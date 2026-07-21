Εθνικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030
Το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030, που κινητοποιεί, όπως δήλωσε ,συνολικά περίπου 23 δις. ευρώ, παρουσίασε σήμερα ο Πρωθυπουργός.
Το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ για τον τομέα της ενέργειας παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης, εξαπολύοντας ταυτόχρoνα επίθεση στην Κυβέρνηση ότι δεν έχει σχέδιο για τα ενεργειακά ζητήματα.
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