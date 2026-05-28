Ο Αλ. Τσίπρας καταθέτει στον Άρειο Πάγο την ιδρυτική διακήρυξη της ΕΛΑΣ

Την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και τις απαιτούμενες υπογραφές, όπως ορίζει ο νόμος, καταθέτει στον Άρειο Πάγο αυτήν την ώρα ο Αλέξης Τσίπρας. Τον Αλ. Τσίπρα συνοδεύουν η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Θεώνη Κουφονικολάκου με το υπόλοιπο επικοινωνιακό επιτελείο, καθώς και η Μαρία Λεπενιώτη, συνυπογράφουσα της ιδρυτικής διακήρυξης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ