Alpha News

Ο Αλ. Τσίπρας καταθέτει στον Άρειο Πάγο την ιδρυτική διακήρυξη της ΕΛΑΣ

28/05/2026 12:41
Ο Αλ. Τσίπρας καταθέτει στον Άρειο Πάγο την ιδρυτική διακήρυξη της ΕΛΑΣ
Την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και τις απαιτούμενες υπογραφές, όπως ορίζει ο νόμος, καταθέτει στον Άρειο Πάγο αυτήν την ώρα ο Αλέξης Τσίπρας. Τον Αλ. Τσίπρα συνοδεύουν η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Θεώνη Κουφονικολάκου με το υπόλοιπο επικοινωνιακό επιτελείο, καθώς και η Μαρία Λεπενιώτη, συνυπογράφουσα της ιδρυτικής διακήρυξης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

