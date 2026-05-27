Πρεμιέρα για το κόμμα Τσίπρα
Το όνομα ΕΛ.Α.Σ που περιέχει αρκετούς συμβολισμούς για τον κόσμο της Αριστεράς έδωσε ο Αλέξης Τσίπρας στο νέο του κόμμα. Από την εναρκτήρια εκδήλωση στο Θησείο ο κύριος Τσίπρας παρουσίασε επτά βασικές δεσμεύσεις και υποστήριξε οτι το κόμμα του θέλει να εκφράσει τους αγώνες της Εθνικής Αντίστασης , της προδικτατορικής ΕΔΑ, του ΠΑΣΟΚ της πρώτης περιόδου και του ΣΥΡΙΖΑ του 2015.
Το παρών έδωσαν ανεξάρτητοι βουλευτές και πρώην στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ.
Ακολουθήστε το Alpha News στο TikTok για καθημερινή ενημέρωση
Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις