Πρεμιέρα για το κόμμα Τσίπρα

Το όνομα ΕΛ.Α.Σ που περιέχει αρκετούς συμβολισμούς για τον κόσμο της Αριστεράς έδωσε ο Αλέξης Τσίπρας στο νέο του κόμμα. Από την εναρκτήρια εκδήλωση στο Θησείο ο κύριος Τσίπρας παρουσίασε επτά βασικές δεσμεύσεις και υποστήριξε οτι το κόμμα του θέλει να εκφράσει τους αγώνες της Εθνικής Αντίστασης , της προδικτατορικής ΕΔΑ, του ΠΑΣΟΚ της πρώτης περιόδου και του ΣΥΡΙΖΑ του 2015.

Το παρών έδωσαν ανεξάρτητοι βουλευτές και πρώην στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ.