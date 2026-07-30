ΔΕΘ από Ιούλιο και “ο Τσίπρας έχει κριθεί”

Με τη δεύτερη συνεδρίαση κορυφαίων στελεχών και κύκλων πολιτικής ο Νίκος Ανδρουλάκης έδωσε σήμα ανόδου στη ΔΕΘ κι επιτέθηκε στην ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα. Η διπλή στρατηγική του ΠΑΣΟΚ ξεδιπλώθηκε στην εισήγηση του, όπου ζήτησε να είναι έτοιμες σύντομα οι κοστολογημένες προτάσεις, για το σχέδιο του κόμματος με ορίζοντα το 2030. Κατηγόρησε την κυβέρνηση για έλλειψη σχεδίου αντιμετώπισης της ακρίβειας και εξυπηρετήσεις συμφερόντων. Το ΠΑΣΟΚ, όπως δηλώνει ο πρόεδρος του, υπερέχει σε σχέδιο, σοβαρότητα, αξιοπιστία και στελέχη, απέναντι στα άλλα κόμματα. Ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν χάνει την ευκαιρία να προσθέσει πως δεν έχει εξαρτήσεις από συμφέροντα κοιτάζοντας και προς τον Αλέξη Τσίπρα. Με στόχο την αποδόμηση του εγχειρήματος του πρώην Πρωθυπουργού με την ΕΛΑΣ, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δηλώνει πως δεν μπορεί να χαρακτηριστεί «νέο» ένα «κόμμα ΙΧ κάποιου που έχει κριθεί».