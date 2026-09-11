Νίκος Ανδρουλάκης: “Να στηρίξουμε την οικογένεια”

Δεν έμεινε στα τυπικά και την ευχή “καλή σχολική χρονιά” ο Νίκος Ανδρουλάκης που παρέστη στον αγιασμό στο 34ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης.

“Πρέπει να δούμε τα πράγματα με καθαρό βλέμμα, τα πράγματα δεν είναι και τόσο αισιόδοξα. “Βλέπουμε λιγότερα πρωτάκια” δήλωσε, χαρακτηρίζοντας καθοριστικό παράγοντα για το μέλλον, “πέρα από κόμματα και χρώματα, την ενίσχυση του κοινωνικού κράτους και της δημόσιας Παιδείας που είναι οι κεντρικοί πυλώνες αντιμετώπισης του δημογραφικού”.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έχει επισημάνει εδώ και χρόνια την κρισιμότητα του δημογραφικού, καταθέτοντας στοχευμένες προτάσεις. Το ίδιο αναμένεται να κάνει και στη ΔΕΘ, στην ομιλία του το Σάββατο το βράδυ.

Ο Alpha θα είναι εκεί μεταδίδοντας όλες τις εξελίξεις στην “προεκλογική” άνοδο στη Θεσσαλονίκη του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης.