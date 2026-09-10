Κύκλοι ΥΠΕΘΟ κατά Τσίπρα: «Το πρόγραμμά του κοστίζει πάνω από 40 δισ. ευρώ στην τετραετία»

Νέα σύγκρουση για την κοστολόγηση των εξαγγελιών – Το υπουργείο, μέσω κύκλων, επιμένει σε ετήσιο κόστος περίπου 13 δισ. ευρώ και καλωσορίζει την πρόθεση προσφυγής στο Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο

Σε υψηλούς τόνους απαντά το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στην ανακοίνωση της πλευράς του Αλέξη Τσίπρα, επιμένοντας στην εκτίμησή του ότι η πλήρης εφαρμογή του προγράμματος που παρουσίασε ο πρώην πρωθυπουργός συνεπάγεται ετήσιο κόστος περίπου 13 δισ. ευρώ και συνολική δημοσιονομική επιβάρυνση άνω των 40 δισ. ευρώ σε βάθος τετραετίας.

«Η πολιτική είναι, μεταξύ άλλων, η τέχνη να ξέρεις να μετράς», αναφέρουν κύκλοι του υπουργείου, υποστηρίζοντας ότι στη διαφορετική κοστολόγηση της πλευράς Τσίπρα ετήσια κόστη διαιρούνται διά τέσσερα, μόνιμα μέτρα αντιμετωπίζονται ως εφάπαξ δαπάνες, ενώ ορισμένες από τις εξαγγελθείσες παρεμβάσεις δεν έχουν συμπεριληφθεί στους υπολογισμούς.

Το οικονομικό επιτελείο αντιπαραβάλλει στα παραπάνω το κυβερνητικό πρόγραμμα, το οποίο χαρακτηρίζει «αναλυτικά κοστολογημένο, δημοσιοποιημένο και ελέγξιμο». Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει, το ετήσιο κόστος του, μαζί με τη ρήτρα διαφυγής, ανέρχεται σε 2,2 δισ. ευρώ το 2027, 2,8 δισ. το 2028, 3,4 δισ. το 2029 και 3,6 δισ. ευρώ το 2030.

Οι σχετικές ποσοτικοποιήσεις, αναφέρουν οι ίδιοι κύκλοι, έχουν ήδη αποσταλεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πρόκειται να ενσωματωθούν στον Κρατικό Προϋπολογισμό του 2027 και στον Πολυετή Δημοσιονομικό Προγραμματισμό και θα τεθούν υπό τον έλεγχο του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου.

Σε κάθε περίπτωση, «καλωσορίζουν» την πρόθεση του κ. Τσίπρα να υποβάλει και το δικό του πρόγραμμα στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο, καταλήγοντας με αιχμή: «Με τους αριθμούς, στο τέλος έρχεται πάντα ο λογαριασμός».