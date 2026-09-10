Συνάντηση πρέσβεων καλής θελήσεως της UNESCO
Στο Προεδρικό Μέγαρο η Αμάλ Κλούνεϊ
Την Βρετανίδα δικηγόρο, και σύζυγο του ηθοποιού Τζορτζ Κλούνεϊ, Αμάλ Αλαμουντίν υποδέχθηκε σήμερα στο Προεδρικό Μέγαρο, ο Προέδρος της Δημοκρατίας. Η γνωστή δικηγόρος, που συναντήθηκε και με τον Πρωθυπουργό, βρίσκεται στη χώρα μας, για την ετήσια συνάντηση, των πρέσβεων καλής θελήσεως, της UNESCO.
Ακολουθήστε το Alpha News στο TikTok για καθημερινή ενημέρωση
Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις