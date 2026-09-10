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Ράκος Νο14 Και ο Πρώτος Μπουνάκιας

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Συνάντηση πρέσβεων καλής θελήσεως της UNESCO

Στο Προεδρικό Μέγαρο η Αμάλ Κλούνεϊ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
10/09/2026 20:58

Την Βρετανίδα δικηγόρο, και σύζυγο του ηθοποιού Τζορτζ Κλούνεϊ, Αμάλ  Αλαμουντίν  υποδέχθηκε σήμερα στο Προεδρικό Μέγαρο, ο Προέδρος της Δημοκρατίας. Η γνωστή δικηγόρος, που συναντήθηκε και με τον Πρωθυπουργό, βρίσκεται στη χώρα μας, για την ετήσια συνάντηση, των πρέσβεων καλής θελήσεως, της UNESCO.

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