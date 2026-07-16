Νέο φρένο στις πρόωρες εκλογές

Σε προεκλογικούς ρυθμούς τα κόμματα με το Μέγαρο Μαξίμου να εντείνει τις συσκέψεις για τη ΔΕΘ και να βάζει στο κάδρο τα προβλήματα της καθημερινότητας με την συνεδρίαση του συμβουλίου οικονομικής πολιτικής

Το ΠΑΣΟΚ παρουσιάζει τις δεσμεύσεις του για την παιδεία ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ εξακολουθεί να βρίσκεται σε εσωκομματική δίνη λίγο πριν τη μάχη Πολάκη – Δούρου για την ηγεσία.