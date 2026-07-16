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Οικογενειακές Ιστορίες (Ε)

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ALPHA NEWS

Νέο φρένο στις πρόωρες εκλογές

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/07/2026 15:35

Σε προεκλογικούς ρυθμούς τα κόμματα με το Μέγαρο Μαξίμου να εντείνει τις συσκέψεις για τη ΔΕΘ και να βάζει στο κάδρο τα προβλήματα της καθημερινότητας με την συνεδρίαση του συμβουλίου οικονομικής πολιτικής

Το ΠΑΣΟΚ παρουσιάζει τις δεσμεύσεις του για την παιδεία ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ εξακολουθεί να βρίσκεται σε εσωκομματική δίνη λίγο πριν τη μάχη Πολάκη – Δούρου για την ηγεσία.

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