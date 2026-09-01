Νέα “βαριά” καταδίκη για επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ

Νέα βαριά καταδίκη για υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ είχαμε πριν από λίγο. Από τους 22 παραγωγούς που δικάζονταν για παράνομες επιδοτήσεις ύψους έως 85.000 ευρώ, ένοχοι κρίθηκαν οι 19. Οι ποινές που επέβαλλε το Δικαστήριο φτάνουν τους 24 μήνες με τριετή αναστολή. Οι κατηγορούμενοι είχαν δηλώσει βοσκοτόπια σε Κάλυμνο, Νίσυρο, Κάσο, Άνδρο αλλά και σε Καστοριά και Φλώρινα, 700 χιλιόμετρα μακριά σε ευθεία γραμμή από τον τόπο διαμονής τους στην Κρήτη.

Η πρόταση του Εισαγγελέα

Στην πρότασή του ο εισαγγελέας τόνισε: “Δεν άσκησαν οποιαδήποτε αγροτική δραστηριότητα για να δικαιούνται ενισχύσεις, ήταν εκτάσεις πολύ μακριά από τον τόπο κατοικίας τους. Δεν μετέφεραν ζωικό κεφάλαιο ή τέλεσαν αγροτικές εργασίες. Αποδεικνύεται πλήρως η ενοχή και των 22.”