ΔΕΘ με φόντο την κάλπη και στόχο τους αναποφάσιστους

Η φετινή ΔΕΘ αποκτά έντονο πολιτικό και προεκλογικό ενδιαφέρον. Το πακέτο παρεμβάσεων, δημοσιονομικού χώρου περίπου 1,5 δισ. ευρώ, επιχειρεί να δώσει απτό όφελος σε μισθωτούς, συνταξιούχους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες, την ώρα που η ακρίβεια εξακολουθεί να καθορίζει την καθημερινότητα των νοικοκυριών.

Στο επίκεντρο βρίσκονται μέτρα που μπορούν να αποτυπωθούν άμεσα ή σταδιακά στο διαθέσιμο εισόδημα:

Μείωση κατά 0,5 μονάδα των ασφαλιστικών εισφορών.

Μείωση της προκαταβολής φόρου για τους ελεύθερους επαγγελματίες, από 55% σε τουλάχιστον 50%.

Σταδιακή αποκλιμάκωση του τεκμαρτού εισοδήματος για επαγγελματίες, με σύνδεση με τη φορολογική συνέπεια και τα ψηφιακά δεδομένα.

Πλήρης κατάργηση της προσωπικής διαφοράς από το 2027, που αφορά περισσότερους από 670.000 συνταξιούχους.

Στο τραπέζι βρίσκεται αύξηση της ετήσιας ενίσχυσης των συνταξιούχων από 300 στα 400 ευρώ ή διεύρυνση των δικαιούχων.

Εξετάζονται ακόμη παρεμβάσεις στην Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων, αύξηση του αφορολόγητου ορίου στις διατακτικές σίτισης από 6 σε 10 ευρώ ημερησίως και νέα μέτρα για τη στέγαση.

Στα ακίνητα, εξετάζονται η παράταση της φοροαπαλλαγής για κλειστά σπίτια που επιστρέφουν στη μακροχρόνια μίσθωση και η παράταση της αναστολής ΦΠΑ στις νέες οικοδομές.

Πίσω, όμως, από τους αριθμούς βρίσκεται η πολιτική μάχη για τη μεγάλη «γκρίζα ζώνη» των αναποφάσιστων ψηφοφόρων. Η κυβέρνηση θα επιχειρήσει να αποδείξει ότι η βελτίωση της οικονομίας περνά πλέον στο πορτοφόλι, ενώ η αντιπολίτευση θα αντιπαραβάλει τις σωρευτικές απώλειες από την ακρίβεια.