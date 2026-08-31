Αντίστροφη μέτρηση για τη ΔΕΘ- Σκηνικό πόλωσης

Τις τελευταίες πινελιές στο πακέτο μέτρων που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός το Σάββατο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης βάζει αυτές τις ώρες το Μέγαρο Μαξίμου, ενώ την ίδια ώρα πόλεμος έχει ξεσπάσει ανάμεσα σε κυβερνητικά στελέχη και το ΠΑΣΟΚ για τις προτάσεις της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους.

Σε ρυθμούς ΔΕΘ κινούνται και τα υπόλοιπα κόμματα.