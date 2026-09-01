Μονομαχία στην Κεντροαριστερά

Μαίνεται η σύγκρουση Ανδρουλάκη- Τσίπρα για τη δεύτερη θέση οι οποία, σύμφωνα με τα επιτελεία τους, περνά μέσα από τη ΔΕΘ.

Έχουμε πανστρατιά στο Ηράκλειο για την μεθαυριανή εκδήλωση της 3ης του Σεπτέμβρη, ενώ ο κύριος Τσίπρας ανεβαίνει αύριο στη Θεσσαλονίκη για να ανακοινώσει πρώτος το δικό του οικονομικό πακέτο.

Μας ενημερώνει ο Αλέξης Κουβέλης.