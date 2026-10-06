Μητσοτάκης: Η νέα στρατηγική της Αθήνας για την επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα

Η Ελλάδα περνά στην αντεπίθεση για την επανένωσή τους

Η επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να στέλνει σαφές μήνυμα ότι η Ελλάδα θα εντείνει την προσπάθεια για επανένωση των γλυπτών, τόσο απέναντι στο Βρετανικό Μουσείο όσο και προς την βρετανική κυβέρνηση.

Το Βρετανικό Μουσείο ΙΝΤΙΜΕ

Σε συνέδριο το οποίο διοργανώθηκε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, χαρακτήρισε ξεκάθαρη τη θέση της Ελλάδας για την προέλευση των Γλυπτών, λέγοντας ότι «εκλάπησαν από τον Λόρδο Έλγιν».

Μοναδική και ξεχωριστή υπόθεση

Η ελληνική πλευρά επιμένει ότι η περίπτωση των Γλυπτών του Παρθενώνα είναι μοναδική και δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται όπως άλλες διεκδικήσεις αρχαιοτήτων.

Η επανένωσή τους στο Μουσείο της Ακρόπολης, σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, θα μπορούσε να αποτελέσει την αφετηρία για μια πρωτοφανή πολιτιστική συνεργασία Ελλάδας και Βρετανίας.

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Η Ελλάδα προτείνει πολιτιστική συνεργασία

Η Αθήνα εμφανίζεται έτοιμη να προσφέρει στο Βρετανικό Μουσείο μια ευρύτερη και «ανεπανάληπτη» πολιτιστική συνεργασία, με σημαντικά αρχαιολογικά αντικείμενα που δεν έχουν φύγει από την Ελλάδα μέχρι σήμερα, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Το κλείσιμο του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου για τις εργασίες αναβάθμισής του θα μπορούσε, σύμφωνα με την ελληνική πλευρά, να δημιουργήσει επιπλέον δυνατότητες για διεθνείς εκθέσεις και πολιτιστικές ανταλλαγές.

«Νομίζω ότι η ώρα ήρθε»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε ότι ήρθε η ώρα για επανένωση των Γλυπτών, επισημαίνοντας παράλληλα ότι το βρετανικό κοινό στηρίζει σε σημαντικό βαθμό την επιστροφή τους στην Ελλάδα.

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Τέλος, τα Γλυπτά του Παρθενώνα, σύμφωνα με τον πρωθυπουργό θα αποτελέσουν μέρος και της συζήτησης για τη σχέση της Βρετανίας με την Ευρώπη και την κοινή ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομιά.