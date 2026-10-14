Μήνυση υπέβαλε ο Υπουργός Ανάπτυξης για επιχείρηση ηλεκτρονικής εξαπάτησης

Μήνυση κατά παντός υπευθύνου υπέβαλε το πρωί της Τετάρτης ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, για τα αδικήματα της παραβίασης προσωπικών δεδομένων, της διασποράς ψευδών ειδήσεων, της συκοφαντικής δυσφήμισης, της πρόθεσης εξαπάτησης τρίτων προσώπων και κάθε άλλης αξιόποινης πράξης που ενδεχομένως προκύψει από την διερεύνηση της υπόθεσης.

Αφορμή αποτέλεσε γραπτό μήνυμα που έλαβε στέλεχος ομάδας μπάσκετ και είχε ως υποτιθέμενο αποστολέα τον κ. Θεοδωρικάκο. Στο συγκεκριμένο μήνυμα ο Υπουργός εμφανιζόταν ψευδώς να απευθύνεται στον παραλήπτη, υπονοώντας πιθανές μελλοντικές οικονομικές συναλλαγές, κάτι που ουδεμία σχέση έχει με την πραγματικότητα.

Η μήνυση υπεβλήθη στη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας.