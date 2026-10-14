Ο ΣΥΡΙΖΑ ζητά πίσω τις έδρες από 13 βουλευτές – Έληξε το τελεσίγραφο

Το τελεσίγραφο της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ προς τους 13 βουλευτές οι οποίοι «κοιτάζουν» προς την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛ.Α.Σ.) και ανεξαρτητοποίηθηκαν χωρίς να παραδώσουν τις έδρες τους, έληξε και πλέον αναμένονται οι επόμενες κινήσεις της Κουμουνδούρου.

Η «προθεσμία αξιοπρέπειας», όπως την αποκαλεί ο ΣΥΡΙΖΑ έληξε, με τα στελέχη της Κουμουνδούρου να ετοιμάζονται να προβάλλουν παλαιότερες αντιφατικές δηλώσεις των βουλευτών που οδεύουν προς την ΕΛΑΣ.

Στο βίντεο που ανήρτησε το κόμμα στο youtube οι πρώην βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, με δηλώσεις τους πριν από 3 χρόνια ζητούσαν την επιστροφή των εδρών από τα στελέχη που είχαν αποχωρήσει τότε, ιδρύοντας τη Νέα Αριστερά, δηλαδή σύμφωνα με την Κουμουνδούρου κατέκριναν τις πράξεις τις οποίες ακολούθησαν οι ίδιοι.

«Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν συναλλάσσεται – Οι ανεξάρτητοι βουλευτές που κρατούν τις έδρες τους, πρό των ευθυνών τους», τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση.

Οι 13 βουλευτές

Οι 13 ανεξάρτητοι βουλευτές στους οποίους απευθύνεται το τελεσίγραφο της Κουμουνδούρου είναι: ο Σωκράτης Φάμελλος, η Όλγα Γεροβασίλη, η Πόπη Τσαπανίδου, ο Χάρης Μαμουλάκης, η Καλλιόπη Βέττα, ο Γιώργος Γαβρήλος, ο Μίλτος Ζαμπάρας, ο Κώστας Μπάρκας, η Μαρίνα Κοντοτόλη, ο Διονύσης Καλαματιανός, ο Γιάννης Σαρακιώτης, ο Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, ο Ανδρέας Παναγιώτοπουλος και ο Γιώργος Ψυχογιός.

Μένει να φανεί αν οι πόρτες της Αμαλίας είναι ανοιχτές για όλους, αλλά και αν όλοι αυτοί ενδιαφέρονται να διαβούν το κατώφλι της ΕΛΑΣ. Το μόνο σίγουρο είναι ότι μεγαλώνει το χάσμα μεταξύ του ΣΥΡΙΖΑ και της ΕΛ.Α.Σ., με τους βουλευτές που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο μεταίχμιο να πρέπει να αποφασίσουν.

Αυτό που αξίζει να σημειωθεί είναι ότι σε αρκετές εκλογικές περιφέρειες, ακόμα και αν αφήσουν τις έδρες τους οι σημερινοί βουλευτές, τότε τη θέση τους θα πάρουν στελέχη που ήδη βρίσκονται στην ΕΛ.Α.Σ και ως εκ τούτου, θα πρέπει να αναζητηθεί νέα «φόρμουλα» από την Κουμονδούρου.