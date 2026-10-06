Μαζί με τα χειμωνιάτικα «κατεβαίνουν» κι… οι ανεξάρτητοι!

Μήνας αποφάσεων αναμένεται να είναι ο Οκτώβριος για πολλούς από τους ανεξάρτητους βουλευτές. Όσοι δεν σκοπεύουν να αποσυρθούν από τον πολιτικό στίβο και βρίσκονται σε «συζητήσεις», μπαίνουν στη διαδικασία για το τελικό ζύγισμα πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων στις επιλογές τους.

Με τη διαφορά πως πλέον στα «αρνητικά» πρωταγωνιστεί η (πολύ βαριά) λέξη «χρόνος». Πολιτικός με εμπειρία εξηγεί: «Τους προηγούμενους μήνες μπορούσες να το αναβάλεις. Να πάρεις τον χρόνο σου. Τώρα όμως δεν μπορείς να περιμένεις άλλο, πρέπει να κατέβεις στους πολίτες να ζητήσεις την ψήφο τους. Αν το κάνεις με την προκήρυξη των εκλογών, ευελπιστώντας πως σε 1 μήνα θα κάνεις τη διαφορά, κινδυνεύεις να χάσεις πανηγυρικά. Ήρθε η ώρα της απόφασης, για να ενταχθείς και το επόμενο 6μηνο να κυνηγήσεις επανεκλογή», μας είπε. Φυσικά όλοι (σχεδόν) διαψεύδουν την προσχώρηση/συστράτευση/ένταξη τους μέχρι να ανακοινωθούν. Ό,τι όμως κι αν λένε, μαζί με τα χειμωνιάτικα που κατεβαίνουν από τις ντουλάπες, θα (ξανά)κατέβουν κι οι ίδιοι στην προεκλογική αρένα. Αφήνοντας πίσω την πολυφορεμένη σε αυτή τη Βουλή ιδιότητα του «ανεξάρτητου βουλευτή».