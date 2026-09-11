Μαρινάκης: Πρόταση για επίδομα ανεργίας δύο μηνών

Την επανεξέταση από μηδενική βάση του επιδόματος ανεργίας και τον περιορισμό της διάρκειάς του στους δύο μήνες έθεσε στο δημόσιο διάλογο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σπεύδοντας πάντως να διευκρινίσει ότι πρόκειται για προσωπική του θέση και όχι για ειλημμένη κυβερνητική απόφαση.

Ο κ. Μαρινάκης συνέδεσε την πρότασή του με τη σημαντική υποχώρηση της ανεργίας στην Ελλάδα και, ταυτόχρονα, με την έλλειψη εργατικού δυναμικού που, όπως υποστήριξε, αντιμετωπίζουν πλέον πολλές επιχειρήσεις.

«Δεν θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει επίδομα ανεργίας πάνω από δύο μήνες», ανέφερε, εξηγώντας ότι θα υποστηρίξει τη συγκεκριμένη θέση και κατά την προεκλογική περίοδο. Σύμφωνα με το σκεπτικό που ανέπτυξε, οι πόροι που θα εξοικονομούνταν από τον περιορισμό του επιδόματος θα μπορούσαν να διοχετευθούν στη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών των επιχειρήσεων, με στόχο την ενίσχυση της απασχόλησης.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστήριξε ακόμη ότι σήμερα οι επιχειρήσεις, και ιδιαίτερα οι μικρομεσαίες, δυσκολεύονται να βρουν εργαζομένους, ενώ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη μείωση της ανεργίας των νέων. Διαχώρισε πάντως το επίδομα ανεργίας από άλλες κοινωνικές παροχές, σημειώνοντας ότι τα αναπηρικά επιδόματα και οι παροχές μητρότητας πρέπει να διατηρηθούν και να ενισχυθούν.

Η τοποθέτηση προκάλεσε την άμεση και έντονη αντίδραση του ΚΚΕ, το οποίο κατηγόρησε τον κ. Μαρινάκη ότι λειτουργεί ως «λαγός» για σχεδιασμούς της επόμενης τετραετίας.

Το ΚΚΕ επισημαίνει ότι οι εργαζόμενοι καταβάλλουν κάθε μήνα εισφορές από τον μισθό τους για την επιδότηση της ανεργίας και αντιτίθεται στην προοπτική οι συγκεκριμένοι πόροι να κατευθυνθούν προς τις επιχειρήσεις.

Παράλληλα, αμφισβητεί ότι πρόκειται απλώς για μια προσωπική άποψη, υποστηρίζοντας ότι έχουν ήδη γίνει αλλαγές στον τρόπο καταβολής του επιδόματος ανεργίας και κάνοντας λόγο για επιδίωξη μετατροπής του από «επίδομα ανεργίας σε επίδομα εργοδοσίας».