Κρεσέντο τουρκικής προκλητικότητας- Ελληνικό διάβημα

Κλιμακώνει καθημερινά τις προκλήσεις της η Άγκυρα, δημιουργώντας σκηνικό έντασης στις σχέσεις της με την Ελλάδα. Η Αθήνα όπως αποκάλυψε στη Βουλή ο Υπουργός Εξωτερικών, απαντά με διάβημα στην ανακήρυξη των δυο παράνομων τουρκικών θαλάσσιων πάρκων στο βόρειο και το νότιο Αιγαίο.

Τη Δευτέρα, Ελλάδα και Ισραήλ, υπογράφουν στο Τελ Αβίβ τη συμφωνία για τον αντιπυραυλικό θόλο, γνωστό ως “Ασπίδα του Αχιλλέα.”