Σε προεκλογικούς ρυθμούς το ΚΚΕ
Κάλεσμα σε ρυθμό προεκλογικό απευθύνει για τη Δεθ μέσω TikTok, ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Όπως τονίζει η άνοδος των κομμάτων στην Θεσσαλονίκη συνδυάζεται με εξαγγελίες για μια οικονομία που “αντέχει” προνόμια για τους λίγους, αλλά δεν “αντέχει” αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις.
@twra_kke
📲 Κάλεσμα μέσω TikTok στο πανελλαδικό – παλλαϊκό συλλαλητήριο στη ΔΕΘ απευθύνει ο Δ. Κουτσούμπας. 🔴 Κάθε Σεπτέμβρη ανεβαίνουν στη Θεσσαλονίκη για να μας πουν τι “αντέχει” η οικονομία. Ε, λοιπόν, στις 5 Σεπτέμβρη αλλάζουμε την ατζέντα! Δεν περιμένουμε ούτε σωτήρες ούτε τις επόμενες εξαγγελίες! Κάνουμε τη δική μας εξαγγελία! 👉 Απέναντι στα δικά τους “κοστολογημένα” όρια, υπάρχει κάτι που δεν μπορούν να …κοστολογήσουν, να υπολογίσουν: Η δύναμη ενός λαού οργανωμένου και αποφασισμένου να διεκδικήσει τη ζωή που του αξίζει! 📍 5 Σεπτέμβρη | Θεσσαλονίκη Όλοι και όλες στο πανελλαδικό – παλλαϊκό συλλαλητήριο στη ΔΕΘ. Λεφτά για μισθούς, Υγεία και Παιδεία. Καμία θυσία για τον πόλεμο και τα κέρδη τους. #δεθ #kke #koutsoumpas #fyp #fy
Ο γενικός γραμματέας καλεί τον λαό να βάλει με την παρουσία του τη δική του “ατζέντα” στη φετινή ΔΕΘ.
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