Αναχαίτηση τουρκικού Drone κοντά στην Αλεξανδρούπολη

Σε κατάσταση ετοιμότητας τέθηκε το πρωί η ελληνική αεράμυνα, όταν τουρκικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος (UAV) παραβίασε το FIR Αθηνών και τον Εθνικό Εναέριο Χώρο, κινούμενο σε κοντινή απόσταση από την Αλεξανδρούπολη και στα όρια της τερματικής περιοχής του τοπικού αεροδρομίου.

Το περιστατικό εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο κλιμάκωσης της έντασης από την πλευρά της Άγκυρας, η οποία χρησιμοποιεί όλο και συχνότερα drone για τη δοκιμή των αντανακλαστικών της ελληνικής πλευράς. Το τουρκικό UAV εισήλθε στη βορειοανατολική Ελλάδα χωρίς να έχει καταθέσει προηγουμένως σχέδιο πτήσης.

Η αντίδραση της Πολεμικής Αεροπορίας ήταν ακαριαία. Ζεύγος ελληνικών μαχητικών αεροσκαφών F-16 απογειώθηκε άμεσα με σκοπό την αναγνώριση και αναχαίτιση του στόχου. Μόλις ο χειριστής του τουρκικού UAV αντελήφθη την προσέγγιση των ελληνικών μαχητικών, μετέβαλε πορεία και απομακρύνθηκε.

Κλιμακώνει τις προκλήσεις η Άγκυρα

Το σημερινό περιστατικό δεν αντιμετωπίζεται ως μεμονωμένη ενέργεια, αλλά εντάσσεται στην ευρύτερη εικόνα που διαμορφώνεται τις τελευταίες ημέρες πάνω από το Αιγαίο.

Η επιλογή της περιοχής της Αλεξανδρούπολης προσδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στο περιστατικό, με την ελληνική πλευρά να παρακολουθεί στενά τις τουρκικές κινήσεις. Παράλληλα, η Πολεμική Αεροπορία διατηρεί αυξημένη ετοιμότητα για την άμεση αντιμετώπιση τυχόν παραβιάσεων του εθνικού εναέριου χώρου.