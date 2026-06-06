Κεντρική Επιτροπή ΣΥΡΙΖΑ: «Μάχη» για συμπόρευση ή όχι με Τσίπρα

Τη συμπόρευση με το κόμμα Τσίπρα, εισηγήθηκε σήμερα ο Σωκράτης Φάμελλος στην κρίσιμη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ.

Συνάντησε ωστόσο έντονες αντιδράσεις από τον Παύλο Πολάκη, τη Ρένα Δούρου και άλλα στελέχη που έκαναν λόγο για πρόταση αυτοδιάλυσης του κόμματος. Το σκεπτικό του κυρίου Φάμελλου, ήταν, ότι δεν μπορούμε να πάμε απέναντι στο Αλέξη Τσίπρα.