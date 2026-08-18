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Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών: Συλλυπητήρια για τους νεκρούς του ελικοπτέρου στη Σίφνο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
18/08/2026 09:24
Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών: Συλλυπητήρια για τους νεκρούς του ελικοπτέρου στη Σίφνο
INTIME

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στις οικογένειες των τριών θυμάτων του αεροπορικού δυστυχήματος που έγινε στη Σίφνο.

Τα αίτια του δυστυχήματος θα διερευνηθούν από τον Εθνικό Οργανισμό Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών (ΕΟΔΑΣΑΑΜ).

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