Νέα τουρκική πρόκληση

Αποφασισμένη να βάλει ένα οριστικό τέλος στην πολιτική των ήρεμων νερών στο Αιγαίο, η Άγκυρα προχώρησε στην παράνομη ανακήρυξη δύο θαλάσσιων πάρκων σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, σε μία προσπάθεια να επιβάλει νέα τετελεσμένα.

Σκληρή η αντίδραση της Αθήνας η οποία υπογραμμίζει πως θα υπερασπιστεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα με αποφασιστικότητα.