Νέα τουρκική πρόκληση
Ανακήρυξαν μονομερώς δυο θαλάσσια πάρκα
Αποφασισμένη να βάλει ένα οριστικό τέλος στην πολιτική των ήρεμων νερών στο Αιγαίο, η Άγκυρα προχώρησε στην παράνομη ανακήρυξη δύο θαλάσσιων πάρκων σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, σε μία προσπάθεια να επιβάλει νέα τετελεσμένα.
Σκληρή η αντίδραση της Αθήνας η οποία υπογραμμίζει πως θα υπερασπιστεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα με αποφασιστικότητα.
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