Νέα τουρκική πρόκληση στο Αιγαίο

Σκληρή αντίδραση της Αθήνας στη νέα τουρκική πρόκληση. Η Άγκυρα ανακήρυξε δύο «εθνικά θαλάσσια πάρκα» στο Αιγαίο, τα οποία εκτείνονται και πέραν των τουρκικών χωρικών υδάτων.

«Η εγκαθίδρυσή τους είναι παράνομη» ξεκαθαρίζει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών και υπογραμμίζει πως η μονομερής τους θέσπιση δεν μπορεί να δημιουργήσει τετελεσμένα.