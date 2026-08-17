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Νέα τουρκική πρόκληση στο Αιγαίο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
17/08/2026 16:59

Σκληρή αντίδραση της Αθήνας στη νέα τουρκική πρόκληση. Η Άγκυρα ανακήρυξε δύο «εθνικά θαλάσσια πάρκα» στο Αιγαίο, τα οποία εκτείνονται και πέραν των τουρκικών χωρικών υδάτων.

«Η εγκαθίδρυσή τους είναι παράνομη» ξεκαθαρίζει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών και υπογραμμίζει πως η μονομερής τους θέσπιση δεν μπορεί να δημιουργήσει τετελεσμένα.

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