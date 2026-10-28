Υπουργείο Εξωτερικών: Το ΟΧΙ παγκόσμιο σύμβολο αντίστασης και αγώνα για την ελευθερία

Το Υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του στο Χ τιμά την Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου.

«28η Οκτωβρίου 1940. Σήμερα αποτίουμε φόρο τιμής και ευγνωμοσύνης σε όσους αγωνίστηκαν και θυσιάστηκαν με αυταπάρνηση για την πατρίδα μας. Το ιστορικό «ΟΧΙ» θα αποτελεί διαχρονικά πηγή έμπνευσης για τον Ελληνισμό και παγκόσμιο σύμβολο αντίστασης και αγώνα για την ελευθερία,» αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανάρτηση του Υπουργείου Εξωτερικών.