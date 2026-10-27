Νίκος Ανδρουλάκης: «Και τον Λούλα τον είχαν ξεγράψει…»

Είναι στα χέρια μας η πολιτική αλλαγή είπε στους συγκεντρωμένους στον Δρυμό Θεσσαλονίκης ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Και επικαλέστηκε το παράδειγμα της Βραζιλίας, θυμίζοντας πως πολλοί βιάστηκαν να θεωρήσουν πως ο Λούλα είχε βγει ουσιαστικά εκτός παιχνιδιού. «Ο κόσμος όμως ξεσηκώθηκε» έδωσε το παράδειγμα ο Νίκος Ανδρουλάκης, συνδέοντας στη συνέχεια την Βραζιλία με την Ελλάδα. Όπως ο Λούλα στάθηκε απέναντι στον Μπολσονάρο, έτσι και το ΠΑΣΟΚ με συνέπεια στέκεται απέναντι στην ακροδεξιά, τόνισε μεταξύ άλλων. «Είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε με μια άλλη κουλτούρα διακυβέρνησης κι όχι κάθε εβδομάδα και σκάνδαλο» είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ που αφιέρωσε μεγάλο μέρος της ομιλίας του στην περιφερειακή ανάπτυξη, το δημογραφικό και τον πρωτογενή τομέα. «Την ώρα που εδώ ακόμα δεν έχουν τελειώσει οι αιτήσεις ΟΣΔΕ, στην Ιταλία ήδη πληρώνουν…» έριξε το καρφί για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ο Νίκος Ανδρουλάκης.