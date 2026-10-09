ΥΠΕΞ: Η Ελλάδα στηρίζει το αίτημα της Ουκρανίας

Το Ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών, μέσα από ανάρτησή του στην πλατφόρμα «Χ», επαναβεβαιώνει τη σταθερή στήριξή της Ελλάδας προς την Ουκρανία, στον απόηχο της κλιμάκωσης των ρωσικών επιθέσεων κατά αμάχων και κατοικημένων περιοχών.

Το ΥπΕξ, αναφέρει επίσης, ότι η Αθήνα, υποστηρίζει το αίτημα της Ουκρανίας για σύγκληση του Συμβουλίου, προκειμένου να εξεταστούν οι τελευταίες ρωσικές επιθέσεις.

«Η Ελλάδα στέκεται σταθερά στο πλευρό της Ουκρανίας εν μέσω των κλιμακούμενων ρωσικών επιθέσεων σε άμαχους και κατοικημένες περιοχές», αναφέρει χαρακτηριστικά το Υπουργείο Εξωτερικών. Όπως προσθέτει, «κατέχοντας την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας, η Ελλάδα υποστηρίζει το αίτημα της Ουκρανίας να συγκαλέσει το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για να αντιμετωπίσει αυτές τις επιθέσεις».