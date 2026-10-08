Οι αντιδράσεις των κομμάτων

Επικριτικά σχολιάζει η αντιπολίτευση την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο και τα αποτελέσματά της.

Ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, χαρακτήρισε θολή τη θέση που διατύπωσε ο κύριος Ρούμπιο για το καλώδιο, ενώ ο Αλέξης Τσίπρας σημείωσε ότι δεν ακούσαμε τίποτα για παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου από την Τουρκία, σε σχέση με τα εμπόδια που βάζει στην ηλεκτρική διασύνδεση.