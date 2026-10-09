“Όχι” σε πρόωρες εκλογές και ανασχηματισμό

Στο διακύβευμα των εθνικών εκλογών αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός απαντώντας και στην εσωκομματική κριτική που δέχεται.

Την ίδια ώρα κόντρα έχει ξεσπάσει μεταξύ Χαριλάου Τρικούπη και ΕΛΑΣ μετά τις καταγγελίες της αναπληρώτριας εκπροσώπου τύπου του κόμματος Τσίπρα ότι πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ κινήθηκε απειλητικά εναντίον της.