LIVE

ΠΑΙΖΕΙ ΤΩΡΑ

Τζένη Τζένη

Τζένη Τζένη

21:00
ALPHA NEWS

Μπαράζ παραβιάσεων και υπερπτήσεις στο Αιγαίο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
19/09/2026 20:25

Κλιμακώνει η Άγκυρα τις προκλήσεις και λίγες μέρες μετά το ταξίδι του Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο, οπλισμένα τουρκικά μαχητικά F-16, έκαναν υπέρπτηση, πάνω από τη νησίδα Ρω που ανήκει στο σύμπλεγμα του Καστελόριζου.

Τον τουρκικό εκνευρισμό επέτεινε και η αεροναυτική άσκηση συνεργασίας ΜΕΔΟΥΣΑ με συμμετοχή και της Αιγύπτου.

Ακολουθήστε το Alpha News στο TikTok για καθημερινή ενημέρωση

Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε επίσης