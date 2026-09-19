Μπαράζ παραβιάσεων και υπερπτήσεις στο Αιγαίο

Κλιμακώνει η Άγκυρα τις προκλήσεις και λίγες μέρες μετά το ταξίδι του Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο, οπλισμένα τουρκικά μαχητικά F-16, έκαναν υπέρπτηση, πάνω από τη νησίδα Ρω που ανήκει στο σύμπλεγμα του Καστελόριζου.

Τον τουρκικό εκνευρισμό επέτεινε και η αεροναυτική άσκηση συνεργασίας ΜΕΔΟΥΣΑ με συμμετοχή και της Αιγύπτου.