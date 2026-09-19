Κόντρα για την οικονομία- Πολιτική αντιπαράθεση

Έντονη αντιπαράθεση Κυβέρνησης- Αντιπολίτευσης, με αφορμή τις εξαγγελίες για μέτρα στήριξης των νοικοκυριών για το ενεργειακό κόστος, ενόψει του χειμώνα.

Ο κύριος Μητσοτάκης, μίλησε σήμερα για κυβερνητική αξιοπιστία και σταθερότητα που δίνει τη δυνατότητα στήριξης των νοικοκυριών, με το ΠΑΣΟΚ να του απαντά, ότι αυτό που έλεγε πως είναι λαϊκισμός τώρα ξαφνικά είναι δημοσιονομικά εφικτό και κοινωνικά αναγκαίο.