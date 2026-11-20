Για το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, ο εορτασμός αύριο των Εισοδίων της Θεοτόκου και της Ημέρας των Ενόπλων Δυνάμεων, είναι μια μεγάλη γιορτή τόνισε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο.

Σκεφτήκαμε ότι ο καλύτερος τρόπος εορτασμού φέτος είναι μαζί με εσάς, τα παιδιά. Να σας δώσουμε τη δυνατότητα να δείτε το κτίριο, που μόλις το ανακαινίσαμε, μαζί με το Μνημείο των πεσόντων για την Πατρίδα μας, την Κιβωτό Εθνικής Μνήμης, που ο σχεδιασμός τους έγινε από τον εξαιρετικό Καθηγητή, Κώστα Βαρώτσο. Η παρουσία σας εδώ, είπε ο κ. Δένδιας ΄΄είναι τα καλύτερα εγκαίνια που θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει ποτέ στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας΄΄.