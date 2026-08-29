Η απάντηση της Αθήνας στην Τουρκία.

Σε αυστηρό τόνο απάντησε στην Τουρκία για το Αιγαίο το υπουργείο Εξωτερικών, μετά την παρέμβαση της τουρκικής πλευράς για το νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τη βιομηχανία.Κάνοντας λόγο για «αβάσιμο και απαράδεκτο» ισχυρισμό που δεν έχει «ούτε νομικό έρεισμα, ούτε οποιαδήποτε υπόσταση», η Αθήνα τονίζει ότι η Ελλάδα έχει απολύτως σαφή θέση για το Αιγαίο.

΄΄Η επανάληψη του ίδιου αβάσιμου και απαράδεκτου ισχυρισμού, κάθε φορά που η Ελλάδα ανακοινώνει ένα νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο, δεν του προσδίδει ούτε νομικό έρεισμα ούτε οποιαδήποτε υπόσταση.Η θέση της Ελλάδας ως προς το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο είναι απολύτως σαφής, βασίζεται στις ισχύουσες Διεθνείς Συνθήκες και δεν επιδέχεται περαιτέρω σχολιασμό΄΄.

Τι είχε αναφέρει ο εκπρόσωπος του τουρκικού υπουργείου

Ο Οντζού Κετσελί έκανε λόγο για «γεωγραφικούς σχηματισμούς των οποίων η κυριαρχία δεν έχει μεταβιβαστεί στην Ελλάδα με διεθνείς συνθήκες».Ο εκπρόσωπος του τουρκικού ΥΠΕΞ επανέλαβε επίσης την ανάγκη, όπως ανέφερε, να υιοθετηθεί μια προσέγγιση που θα βρίσκεται σε συμφωνία με τη Διακήρυξη των Αθηνών για τις Σχέσεις Φιλίας και Καλής Γειτονίας, η οποία υπεγράφη στις 7 Δεκεμβρίου 2023.

«Ως Τουρκία, επαναλαμβάνουμε τη θέση μας ότι θα πρέπει να υιοθετηθεί μια προσέγγιση που να συνάδει με τη Διακήρυξη των Αθηνών», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η Αγκυρα είναι «πάντα έτοιμη να συνεργαστεί με την Ελλάδα ως ένα από τα δύο παράκτια κράτη του Αιγαίου Πελάγους».