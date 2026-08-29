Με τον γιο του στην Επίδαυρο ο Ν. Ανδρουλάκης

Ντυμένοι στα ίδια χρώματα, Νίκος και Μαρίνος Ανδρουλάκης, φτάνουν μαζί, αστειεύονται σαν πατέρας- γιος, μελετούν το πρόγραμμα, χειροκροτούν όρθιοι τους συντελεστές της παράστασης “Ιων” του Ευρυπίδη, στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. Στα βίντεο και τις φωτογραφίες από τα κοινωνικά δίκτυα του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, είναι ορατή η διαφορά του εφήβου πλέον Μαρίνου από προηγούμενες δημόσιες εμφανίσεις με τον πατέρα του, όπως για παράδειγμα το Πάσχα του 2024 όταν έκαναν μαζί Ανάσταση στη Μητρόπολη Αθηνών.

Πηγή: Ν.Ανδρουλακης

Κι αν κρίνουμε από τα στιγμιότυπα η παράσταση σε σκηνοθεσία Θωμά Μοσχόπουλου τους ενθουσίασε όπως και τους υπόλοιπους θεατές, με το έργο να ισορροπεί ανάμεσα στον μύθο και τον ρεαλισμό, το τραγικό και το κωμικό. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ συνεχάρη μετά το τέλος της παράστασης ηθοποιούς και συντελεστές.