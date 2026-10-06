Φλωρίδης: Κακούργημα από το 1 ευρώ οι τηλεφωνικές απάτες

Οι τηλεφωνικές και ηλεκτρονικές απάτες θα αντιμετωπίζονται ως κακούργημα ανεξάρτητα από το ύψος της οικονομικής ζημίας, με βάση διάταξη του υπουργείου Δικαιοσύνης που κατατέθηκε τη χθες στη Βουλή.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, ανακοίνωσε ότι η ρύθμιση αναμένεται να ψηφιστεί περίπου στις 15 Οκτωβρίου και θα καλύπτει κάθε πολίτη που πέφτει θύμα οργανωμένων απατών μέσω τηλεφώνου, μηνυμάτων ή άλλων ηλεκτρονικών μέσων.

Η αλλαγή αφορά τις περιπτώσεις στις οποίες δράστες, ενεργώντας μαζί και κατ’ επάγγελμα, εκμεταλλεύονται την ηλικία ή τη διανοητική κατάσταση του θύματος ή προκαλούν φόβο, ταραχή και ανασφάλεια για να αποσπάσουν χρήματα ή στοιχεία. Με τη νέα πρόβλεψη, η ποινή μπορεί να φθάνει έως οκτώ έτη κάθειρξης και να συνοδεύεται από χρηματική ποινή.

Τηλεφωνικές απάτες: Καταργείται το όριο των 120.000 ευρώ

Μέχρι σήμερα, ο κακουργηματικός χαρακτήρας της απάτης συνδεόταν με το ύψος της ζημίας. Η νομοθεσία προέβλεπε κάθειρξη έως δέκα έτη όταν η συνολική ζημία υπερέβαινε τις 120.000 ευρώ.

Με τη νέα ρύθμιση, η ειδική κακουργηματική αντιμετώπιση των οργανωμένων απατών που βασίζονται στην εκμετάλλευση ευάλωτων προσώπων ή στην πρόκληση φόβου δεν θα εξαρτάται από το ποσό που αφαιρέθηκε από το θύμα.

Η αρχική συζήτηση αφορούσε κυρίως απάτες σε βάρος ηλικιωμένων και άλλων ευάλωτων πολιτών. Ωστόσο, η τελική πρόβλεψη θα αφορά κάθε θύμα, καθώς η χρήση ψυχολογικής πίεσης, φόβου και αγωνίας αποτελεί βασικό στοιχείο της μεθοδολογίας των κυκλωμάτων.

Ειδικό τμήμα της ΕΛ.ΑΣ. για ηλεκτρονικές και τηλεφωνικές απάτες

Η αυστηροποίηση του ποινικού πλαισίου θα συνοδευτεί από ειδική επιχειρησιακή δράση της Ελληνικής Αστυνομίας. Μετά από συνεννόηση του Γιώργου Φλωρίδη με τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, προβλέπεται η δημιουργία ειδικού τμήματος στην ΕΛ.ΑΣ., με αποκλειστικό αντικείμενο την αντιμετώπιση αυτής της μορφής εγκληματικότητας.

Το τμήμα θα αξιοποιεί τα ηλεκτρονικά και τεχνολογικά μέσα της Αστυνομίας για τον εντοπισμό κυκλωμάτων, τηλεφωνικών κέντρων και δραστών που οργανώνουν ή εκτελούν απάτες.

Η διάταξη για την απάτη και την απάτη με υπολογιστή

Η διάταξη που κατατέθηκε στη Βουλή περιλαμβάνεται στο άρθρο 207, με τίτλο «Κακουργηματικές μορφές απάτης και απάτης με υπολογιστή – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 386 και παρ. 1 άρθρου 386Α Ποινικού Κώδικα».

Για την απάτη, η νέα διατύπωση προβλέπει:

«1. Όποιος με την εν γνώσει παράσταση ψευδών γεγονότων σαν αληθινών ή την αθέμιτη απόκρυψη ή παρασιώπηση αληθινών γεγονότων βλάπτει ξένη περιουσία πείθοντας κάποιον σε πράξη, παράλειψη ή ανοχή με σκοπό από τη βλάβη αυτής της περιουσίας να αποκομίσει ο ίδιος ή άλλος παράνομο περιουσιακό όφελος τιμωρείται με φυλάκιση, και αν η ζημία που προξενήθηκε είναι ιδιαίτερα μεγάλη, με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών και χρηματική ποινή. Αν ο δράστης, έχοντας ενωθεί με άλλον, διαπράττει απάτες κατ’ επάγγελμα α) με εκμετάλλευση της ευαλωτότητας του θύματος λόγω ηλικίας ή διανοητικής κατάστασης ή β) με την πρόκληση φόβου, ταραχής ή ανασφάλειας, επιβάλλεται κάθειρξη έως οκτώ (8) έτη και χρηματική ποινή. Αν η ζημία που προκλήθηκε υπερβαίνει συνολικά το ποσό των εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000) ευρώ επιβάλλεται κάθειρξη έως δέκα (10) έτη και χρηματική ποινή.».

Για την απάτη με υπολογιστή, η διάταξη διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Όποιος, με σκοπό να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον παράνομο περιουσιακό όφελος, βλάπτει ξένη περιουσία, επηρεάζοντας το αποτέλεσμα μιας διαδικασίας επεξεργασίας δεδομένων υπολογιστή: α) με τη μη ορθή διαμόρφωση προγράμματος υπολογιστή, β) με τη χωρίς δικαίωμα παρέμβαση σε πληροφοριακό σύστημα, γ) με τη χρησιμοποίηση μη ορθών ή ελλιπών ψηφιακών δεδομένων υπολογιστή, ιδίως δεδομένων αναγνώρισης της ταυτότητας, δ) με τη χωρίς δικαίωμα εισαγωγή, αλλοίωση, διαγραφή, μετάδοση ή εξάλειψη ορθών ψηφιακών δεδομένων υπολογιστή, ιδίως ψηφιακών δεδομένων αναγνώρισης της ταυτότητας, ή ε) με τη χωρίς δικαίωμα αξιοποίηση λογισμικού προορισμένου για τη μετακίνηση χρημάτων ή νομισματικής αξίας τιμωρείται με φυλάκιση, και αν η ζημία που προξενήθηκε είναι ιδιαίτερα μεγάλη, με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών και χρηματική ποινή. Αν ο δράστης, έχοντας ενωθεί με άλλον, διαπράττει απάτες με υπολογιστή κατ’ επάγγελμα α) με εκμετάλλευση της ευαλωτότητας του θύματος λόγω ηλικίας ή διανοητικής κατάστασης ή β) με την πρόκληση φόβου, ταραχής ή ανασφάλειας, επιβάλλεται κάθειρξη έως οκτώ (8) έτη και χρηματική ποινή. Αν η ζημία που προκλήθηκε υπερβαίνει συνολικά το ποσό των εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000) ευρώ, επιβάλλεται κάθειρξη έως δέκα (10) έτη και χρηματική ποινή.».