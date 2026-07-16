Ευρωπαϊκή Εισαγγελία: Διώξεις σε 4 βουλευτές της ΝΔ για ΟΠΕΚΕΠΕ

Αντιμέτωποι με τη δικαιοσύνη θα βρεθούν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, Σκρέκας, Παπακώστα, Σενετάκης και Μπουκώρος, μετά τη δίωξη που ασκήθηκε εναντίον τους από την Ευρωπαϊκή εισαγγελία, για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ανάμεσα στους υπόλοιπους 18 που διώκονται για την ίδια υπόθεση, είναι και ένας πρώην πρόεδρος του Οργανισμού.