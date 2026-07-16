Διώξεις για ΟΠΕΚΕΠΕ -Μετωπική πολιτική σύγκρουση

Με αφορμή τις διώξεις αλλά και τις απαλλαγές των υπόλοιπων βουλευτών που είχαν εμπλακεί, ο πρωθυπουργός, είπε ότι “έντιμοι πολιτικοί διασύρθηκαν”. Κατηγόρησε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, για εμπλοκή στο εσωτερικό κομματικό σκηνικό. “Η κυβέρνηση πιάστηκε με τη γίδα στην πλάτη”, σχολίασε το ΠΑΣΟΚ.

Μπαράζ αντιδράσεων, είχαμε και από τα υπόλοιπα κόμματα.