Ένας ΣΥΡΙΖΑ, 2 Πρώην Πρόεδροι και το…«GAME OF THRONES»

Ο Σωκράτης Φάμελλος ανεξαρτητοποιήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ το μεσημέρι. Κι αμέσως άρχισε ένα γαϊτανάκι διαρροών και επιθέσεων. Πηγές της Κουμουνδούρου του καταλογίζουν πως οδήγησε το κόμμα σε αδιέξοδο και του ζητούν την έδρα, όπως τη ζητούσε ο ίδιος από όσους έφευγαν. Ακολούθησε η διαρροή του πρώην προέδρου Φάμελλου για την Κουμουνδούρου: «δεν εκπροσωπεί τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ, όλους αυτούς εκπροσωπεί σταθερά ο Σωκράτης Φάμελλος» τονίζουν πηγές του. Σε αυτό το σκηνικό, χαρακτηρίζοντας το «game of thrones», παρενέβη πριν από λίγο κι ο –επίσης πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ- Στέφανος Κασσελάκης. «Παράνομα με είχε διαδεχθεί» εξαπολύει τα πυρά του κατά του Σωκράτη Φάμελλου. Κι όπως φαίνεται ο καβγάς θα συνεχιστεί…